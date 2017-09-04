Доходы от услуг связи в Казахстане в июле 2017: рост ускорился

За январь-июль 2017 года предприятия связи Казахстана оказали услуг на 406 млрд тенге.

Предприятиями связи Казахстана за январь-июль 2017 года, по данным Комитета по статистике РК, оказано услуг на сумму 406,26 млрд тенге, что на 4,9% больше объема услуг связи в январе-июле 2016 года.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-июле 2017 года составили 16,94 млрд тенге, что на 14,8% меньше объема января-июля 2016 года; от услуг местной телефонной связи — 24,19 млрд тенге (на 6,6% меньше); от интернет-услуг — 130,49 млрд тенге (на 10,9% больше); от услуг мобильной связи — 124,26 млрд тенге (на 1,2% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в июле 2017 года приходятся на интернет (28%) и мобильную связь (27,8%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 27,7%.

Взглянем на основные показатели июля 2017-го подробнее. Большая часть телекоммуникационных услуг показывает положительную динамику не только на большой истории, но и месяц к месяцу. В частности, интернет-услуги в июле достигли почти 19 млрд тенге — это на 1,4% больше, чем в июне, а услуги мобильной связи — 18,83 млрд тенге (на 3,9% больше). Прочие телекоммуникационные услуги в июле выросли на 94,2% — до 18,78 млрд тенге. Весь рынок телекома, к которому мы относим услуги междугородной и международной телефонной связи, местной телефонной связи, услуги по передаче данных, услуги интернета, услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник, услуги мобильной связи и услуги телекоммуникационные прочие в июле текущего года составил 67,83 млрд тенге. Это на 17,9% больше, чем в июне 2017-го и на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Завершим цифрами, которые отождествляют плотность проникновения классических телекоммуникационных сервисов. В июле 2017 года число фиксированных телефонных линий составило 3,83 млн единиц (за месяц абонентов стало меньше на 30 тысяч), абонентов сотовой связи — 25,95 млн единиц (прирост базы составил 100 тысяч), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 12,58 млн единиц (за месяц таких абонентов стало больше на 310 тысяч, а уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи достиг 48,5%), абонентов фиксированного интернета — 2,47 млн единиц (на 20 тысяч больше).