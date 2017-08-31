Акции казахстанского телекома пошли в рост

2017 год акции ведущих телекоммуникационных компаний начали в узком диапазоне — «Кселл» (KCEL) — на отметке чуть выше 1050 тенге за бумагу, а акции «Казахтелекома» (KZTK) на отметке около 14000 тенге.

Акции ведущего отечественного мобильного оператора провели большую часть текущего года в узком диапазоне, где нижняя часть границы — это 1050 тенге, а верхняя — 1200 тенге. Лишь в третьей декаде июня цена покидает канал вверх; к середине июля она преодолевает отметку 1350 тенге, а после коррекции продолжает рост. На момент написания материала цена за акцию «Кселл» превысила 1500 тенге. Таким образом, с начала года она выросла почти на 36%. Вся эта активность сопровождается беспрецедентными ростом объемов торгов.

Бумага «Казахтелекома» начала год на отметке 14000 тенге, в марте она достигла 17500 тенге, а после консолидации вышла из диапазона вверх и торгуется сейчас на отметке 20000 тенге. Таким образом, с начала года цена выросла почти на 43%, но при этом, заметного роста объемов торгов по акциям национального оператора не произошло.

Некоторые эксперты считают, что акциям телекоммуникационных компаний Казахстана «помогает» индекс KASE, который активно растет: с начала прошлого года он стал выше почти в два раза и сейчас тестирует ключевое сопротивление — 2000 тенге. Прорыв диапазона вверх означает, что у индекса впереди свободное поле для роста вплоть до абсолютного максимума — 2876 тенге. Напомним, что в представительском списке KASE, который и формируют индекс (помимо голубых фишек и акций банковского сектора), две телекоммуникационные компании — «Казахтелеком» и «Кселл».

Нурлан Рахимбаев, заместитель председателя правления компании «Асыл-Инвест» признается, что в компании не видят драйверов для такого бурного роста акций телеком-компаний. «Не сказал бы я и то, что отчетность у компаний получилась прямо-таки исключительная», — говорит он.

Андрей Кожокару из Halyk Finance считает, что у каждой из двух компаний есть свои драйверы роста. В части «Кселл» он, глядя на динамику поведения акции за последние несколько лет, предпочитает говорить скорее о восстановлении, чем о бурном росте. «Мы считаем, что новая тарифная политика, введенная компанией, начнет приносить положительный результат в среднесрочной перспективе. Возможно, что на данный момент по своим финансовым результатам компания близка к низшей точке, от которой последует рост финансовых метрик», — говорит он. Упомянул он в комментариях для Profit.kz и тот факт, что TeliaSonera, являясь одним из основных акционеров Kcell, намерена выйти из активов в странах СНГ. Соответственно, возможная продажа «Кселл» и потенциальный финансовый и синергетический эффект от сделки могут стимулировать интерес к бумаге компании. «Таким образом, есть вероятность улучшения финансовых показателей и присутствует эффект от ожидания по продаже акций новому акционеру компании», — резюмирует он.

Что касается «Казахтелекома», то, по его мнению, основной драйвер роста акций компании — это сокращающийся убыток от СП с «Tele2 Казахстан». «Сразу после публикации отчетности шведской материнской компании Tele2 AB 19 июля 2017 года, акции последней продемонстрировали значительный рост, который мы частично относим к прогрессу, отмеченному в отчете, касательно дочернего предприятия в Казахстане. В представленной 18 августа отчетности „Казахтелекома“ мы видим значительное сокращение доли убытка в СП за счет улучшения финансовых показателей последнего», — отмечает Анрей, добавляя, что есть определенное восстановление интереса к казахстанскому фондовому рынку в целом.

Позитивные ожидания, озвученные аналитиком Halyk Finance, довольно гармонично сочетаются и с отчетами по доходности отрасли. По итогам семи месяцев года (январь-июль 2017-го) выручка от телекоммуникационных услуг выросла на 4,9% — до 406,26 млрд тенге. Причем, в июле отрыв ускорился: объем услуг связи достиг 67,83 млрд тенге, что на 17,9% больше, чем в июне 2017-го и на 18,6% больше, чем в июле 2016-го.