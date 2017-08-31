Следите за новостями

Цифра дня

На 1,5% ежегодно позволит увеличить ВВП индустрия 4.0

Акции казахстанского телекома пошли в рост

2017 год акции ведущих телекоммуникационных компаний начали в узком диапазоне — «Кселл» (KCEL) — на отметке чуть выше 1050 тенге за бумагу, а акции «Казахтелекома» (KZTK) на отметке около 14000 тенге.

31 августа 2017 10:58, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Акции ведущего отечественного мобильного оператора провели большую часть текущего года в узком диапазоне, где нижняя часть границы — это 1050 тенге, а верхняя — 1200 тенге. Лишь в третьей декаде июня цена покидает канал вверх; к середине июля она преодолевает отметку 1350 тенге, а после коррекции продолжает рост. На момент написания материала цена за акцию «Кселл» превысила 1500 тенге. Таким образом, с начала года она выросла почти на 36%. Вся эта активность сопровождается беспрецедентными ростом объемов торгов.

Динамика акций «Кселл» за 2017 год по данным KASE

Бумага «Казахтелекома» начала год на отметке 14000 тенге, в марте она достигла 17500 тенге, а после консолидации вышла из диапазона вверх и торгуется сейчас на отметке 20000 тенге. Таким образом, с начала года цена выросла почти на 43%, но при этом, заметного роста объемов торгов по акциям национального оператора не произошло.

Динамика акций «Казахтелеком» за 2017 год по данным KASE

Некоторые эксперты считают, что акциям телекоммуникационных компаний Казахстана «помогает» индекс KASE, который активно растет: с начала прошлого года он стал выше почти в два раза и сейчас тестирует ключевое сопротивление — 2000 тенге. Прорыв диапазона вверх означает, что у индекса впереди свободное поле для роста вплоть до абсолютного максимума — 2876 тенге. Напомним, что в представительском списке KASE, который и формируют индекс (помимо голубых фишек и акций банковского сектора), две телекоммуникационные компании — «Казахтелеком» и «Кселл».

Динамика индекса KASE за 2017 год

Нурлан Рахимбаев, заместитель председателя правления компании «Асыл-Инвест» признается, что в компании не видят драйверов для такого бурного роста акций телеком-компаний. «Не сказал бы я и то, что отчетность у компаний получилась прямо-таки исключительная», — говорит он.

Андрей Кожокару из Halyk Finance считает, что у каждой из двух компаний есть свои драйверы роста. В части «Кселл» он, глядя на динамику поведения акции за последние несколько лет, предпочитает говорить скорее о восстановлении, чем о бурном росте. «Мы считаем, что новая тарифная политика, введенная компанией, начнет приносить положительный результат в среднесрочной перспективе. Возможно, что на данный момент по своим финансовым результатам компания близка к низшей точке, от которой последует рост финансовых метрик», — говорит он. Упомянул он в комментариях для Profit.kz и тот факт, что TeliaSonera, являясь одним из основных акционеров Kcell, намерена выйти из активов в странах СНГ. Соответственно, возможная продажа «Кселл» и потенциальный финансовый и синергетический эффект от сделки могут стимулировать интерес к бумаге компании. «Таким образом, есть вероятность улучшения финансовых показателей и присутствует эффект от ожидания по продаже акций новому акционеру компании», — резюмирует он.

Что касается «Казахтелекома», то, по его мнению, основной драйвер роста акций компании — это сокращающийся убыток от СП с «Tele2 Казахстан». «Сразу после публикации отчетности шведской материнской компании Tele2 AB 19 июля 2017 года, акции последней продемонстрировали значительный рост, который мы частично относим к прогрессу, отмеченному в отчете, касательно дочернего предприятия в Казахстане. В представленной 18 августа отчетности „Казахтелекома“ мы видим значительное сокращение доли убытка в СП за счет улучшения финансовых показателей последнего», — отмечает Анрей, добавляя, что есть определенное восстановление интереса к казахстанскому фондовому рынку в целом.

Позитивные ожидания, озвученные аналитиком Halyk Finance, довольно гармонично сочетаются и с отчетами по доходности отрасли. По итогам семи месяцев года (январь-июль 2017-го) выручка от телекоммуникационных услуг выросла на 4,9% — до 406,26 млрд тенге. Причем, в июле отрыв ускорился: объем услуг связи достиг 67,83 млрд тенге, что на 17,9% больше, чем в июне 2017-го и на 18,6% больше, чем в июле 2016-го.