Аскар Жумагалиев будет курировать цифровизацию экономики

Указом президента Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Аскар Жумагалиев широко известен как председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (2006 г.), президент АО «Казахтелеком» (2006—2010 гг.), министр связи и информации Республики Казахстан (2010—2012 гг.), министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012—2014 гг.), заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014—2015 гг.). С мая 2015 года он занимал должность председателя правления АО «НАК «Казатомпром».

Свою карьеру в государственных органах Аскар Жумагалиев начал в 1998 году в качестве заведующего сектором министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Как отметил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, Аскар Жумагалиев будет курировать проводимую работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы «Цифровой Казахстан». Презентация программы запланирована уже на 13 сентября.

«Цифровой Казахстан» состоит из четырех подпрограмм — «Цифровой шелковый путь», «Креативное общество», «Цифровые преобразования в отраслях экономики», «Проактивное государство». В их рамках будет реализовано около 140 проектов: 44 будут внедрены силами квазигосударственного сектора, 69 будут профинансированы из государственного бюджета, 7 проектов будут реализованы посредством ГЧП, 4 — профинансированы международными финансовыми институтами, за счет местных бюджетов — 9 проектов, наконец, 28 проектов — за счет собственных средств организаций. Всего в рамках программы планируется освоить более 150 млрд тенге.

Напомним, что программа ставит перед собой следующие метрики и целевые индикаторы к 2021 году: проникновение интернета в Казахстане — 81%, рост производительности труда в ИКТ — на 43%, уровень цифровой грамотности населения — 81,5%, уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в электронной форме — 84%, доля объема производства и реализации товаров (услуг) отрасли ИКТ в общем объеме ВВП — 4,9%.