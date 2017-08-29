Евразийский экономический союз изучает опыт Европейского союза по отмене внутристранового роуминга.

Вопрос обнуления роуминга внутри стран Евразийского экономического союза обсуждается с 2015 года и вновь был поднят на форуме «Евразийская неделя», проходящем в Астане, передает Sputnik.

Если раньше члены Евразийской экономической делали оптимистические заявления и называли даты «безроумингового» будущего, то на этот раз директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушков не стал давать прогнозов и заявил, что пока роуминг является законным в национальных законодательствах, ЕЭК не сможет обнулить его, потому что ЕЭК не формирует национальное законодательство.

«ЕЭК может инициировать процесс отмены разрешения на роуминг в национальных законах, но все-таки сделать это должны национальные правительства стран. Со своей стороны ЕЭК инициирует это процесс, но даже в России роуминг не является незаконным. Пока государства не отменят роуминг у себя как законный способ взимания денег с сети иностранного государства, ЕЭК может только побуждать», — подчеркнул он.

В феврале 2015 года российская федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала решение Евразийской экономической комиссии проработать до конца года с сотовыми операторами стран ЕАЭС обнуление роуминговых тарифов между тремя (на тот момент) странами: Россией, Беларусью и Казахстаном. Участники ЕАЭС начали обсуждение, по результатам которого удалось снизить тарифы на роуминг внутри союза. Решение вопроса осложнялось тем, что в России на тот момент существовал внутренний роуминг. Кроме того, в переговорный процесс вступил Кыргызстан, ставший пятым членом ЕАЭС в августе 2015 года в ЕАЭС.

По оценкам казахстанской стороны, на это может уйти не менее двух лет, однако речь идет не об отмене роуминга, а о максимальном «приближении к нулю».

Евразийский экономический союз также изучает опыт Европейского союза, в котором с 15 июня 2017 года отменен внутристрановой роуминг, то есть, жители ЕС теперь платят по домашнему тарифу за телефонную связь, смс и мобильный интернет в любой стране Евросоюза. При этом для абонентов тарифы в каждой стране остаются своими. И провайдерам разрешено взимать дополнительную плату в случае злоупотреблений, если абонент, чтобы сэкономить, заключает договор о мобильной связи в другой европейской стране с более низкой ценой за услуги связи, а затем постоянно использует новую SIM-карту «дома».