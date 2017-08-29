У школ Уральска появятся свои сайты

В ближайшее время 32 школы перейдут на электронный документооборот.

С сентября во всех школах Уральска за счет местного бюджета будут разработаны веб-сайты. Кроме того, как рассказала руководитель отдела образования Уральска Жанслу Туремуратова, к 2019 году все общеобразовательные школы полностью перейдут на электронные дневники, сообщает Kazpravda.

«В ближайшее время 32 школы перейдут на электронный документооборот. Кроме того, с сентября 2017 года во всех школах будут разработаны веб-сайты за счет местного бюджета», — пояснила она.

Также в новом учебном году 36 школ подключат к сети WiFi в рамках проекта «Цифровой Казахстан». К слову, в новом учебном году в Уральске за школьные парты сядут более 5700 первоклассников.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ней примут участие руководители и ИТ-директора образовательных учреждений.