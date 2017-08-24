«Технодом» откажется от бесплатных полиэтиленовых пакетов в своей сети

Инициатива проводится в рамках корпоративно-социальной ответственности компании.

Сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники «Технодом» объявила о начале процесса отказа от полиэтиленовых пакетов и перехода к реализации специальных эко-сумок. Инициатива проводится в рамках корпоративно-социальной ответственности компании под слоганом «Любим природу, любим Казахстан!». Начиная с сентября этого года, потребителям будет предложен выбор: заплатить 10 тенге за одноразовый полиэтиленовый пакет или же отдать предпочтение эко-сумкам многоразового использования.

«Полиэтиленовые пакеты являются одним из главных источников загрязнения природы, убивают миллионы птиц, рыб, сотни тысяч морских млекопитающих и очень долго разлагаются. Мы хотим внести свой вклад в охрану окружающей среды и решили отказаться от бесплатных полиэтиленовых пакетов. Предлагаем своим посетителям платные эко-сумки многоразового использования. Наши покупатели смогут приобрести разного рода эко-сумки, стоимостью от 70 до 790 тенге», — отметил Питер Себестьен, генеральный директор компании.

Проект компании «Технодом» «Любим природу, любим Казахстан!» был инициирован в 2015 году. В рамках данного проекта сотрудники компании проводят ЭКО-походы вдоль окрестностей городов Казахстана и собирают мусор, внося свой вклад в охрану окружающей среды. В 2015 году 375 сотрудников компании собрали 1,5 тонны мусора. В 2016 году 441 сотрудников собрали 3 тонны мусора. В 2017 году походы проводятся уже по всей стране. Кроме того, как часть КСО инициативы в магазинах «Технодом» по всему Казахстану установлено 123 ЭКО-бокса для сбора и правильной утилизации электро-бытового мусора.