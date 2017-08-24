Электронную услугу планируют ввести до 1 июня 2018 года.

Зачисление детей в школы переведут в электронный формат в Астане. Об этом сообщил аким города Асет Исекешев. Градоначальник отметил, что важным направлением для обеспечения прозрачности услуг является их перевод в электронный формат, передает Sputnik.

«В настоящее время в системе столичного образования автоматизировано пять госуслуг, включая постановку на очередь и выдачу направления в детсады. Планируем до 1 июня 2018 года автоматизировать услугу по зачислению детей в школы», — сказал Исекешев на совещании педагогических работников Астаны.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ней примут участие руководители и ИТ-директора образовательных учреждений.