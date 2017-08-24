Кыргызстан: Megacom продадут без аукциона

Решение о прямой продаже мобильного оператора принято после проведения трех безрезультативных аукционов.

100% акций компании Megacom в Кыргызстане продадут без аукциона. О таком решении, принятым Фондом по управлению государственным имуществом после проведения трех аукционов, которые не дали результата, заявил глава ведомства Болсунбек Казаков. Заявки будут приниматься до 25 сентября, передает Digital Report.

«В течение месяца фонд будет ждать заявлений от инвесторов. Претенденты должны предоставить ценовое предложение о приобретении 100% акций не ниже суммы в 13,5 млрд сомов. Покупатель должен оплатить 7% комиссионного сбора сверх цены продажи. Он берет на себя все судебные иски», — пояснил Казаков.

Он также отметил, что комиссией будут тщательно рассмотрены все предложения. Ранее Госфиннадзор Кыргызстана предлагал продать Megacom через фондовую биржу.