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В ЕАЭС создадут единую сеть для трансфера технологий

Концепция создания сети уже разработана.

23 августа 2017 11:21, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создадут единую сеть для трансфера технологий, которая объединит автономные национальные сети стран Содружества в общую систему, передает Digital Report.

Глава департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев, рассказывая о проекте, отметил: «Евразийская сеть трансфера технологий — это инфраструктурный проект, который обеспечит быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных в них предприятий, поиск партнеров для выполнения совместных НИОКР, а также дальнейшую интеграцию в аналогичные международные сетевые структуры и доступ к глобальной международной базе технологических запросов и предложений».

Концепция создания сети уже разработана ЕЭК. Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве с такими ключевыми участниками сетевой системы стран Содружества, как республиканские центры развития технологий в Армении и Казахстана, центр внедрения инноваций Центральной Азии в Кыргызстане, Фонд науки Казахстана, Агентство по технологическому развитию России.