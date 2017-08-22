Страны ЕАЭС будут сотрудничать в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг

Основным результатом интеграционного проекта станет повышение эффективности и качества обеспечения потребителей космической информацией и производными продуктами ДЗЗ.

В Евразийском экономическом союзе приступили к созданию интегрированной системы по предоставлению космических и геоинформационных услуг на базе объединенной орбитальной группировки государств ЕАЭС. Такое решение было принято на совещании под председательством члена Коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского.

В совещании участвовали представители органов исполнительной власти по космической деятельности и национальные операторы систем дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации, эксперты Республики Армения и Кыргызской Республики, а также участники евразийской технологической платформы «Космические и геоинформационные технологии — продукты глобальной конкурентоспособности».

Стороны обсудили организационные и технические вопросы подготовки межгосударственной программы по реализации интеграционного проекта «Создание интегрированной системы государств-членов ЕАЭС по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли» и решили создать совместную рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по проекту.

Работа группы будет проходить в два этапа. На первом этапе эксперты определят необходимость разработки международного договора о сотрудничестве стран Союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг, а также рассмотрят возможность использовать уже существующие многосторонние соглашения. Второй этап, который завершится в ноябре 2018 года, предусматривает подготовку предложений по содержанию межгосударственной программы государств ЕАЭС.

Основным результатом интеграционного проекта станет повышение эффективности и качества обеспечения потребителей различных секторов экономики стран ЕАЭС космической информацией и производными продуктами дистанционного зондирования Земли.

Формирование Рабочей группы — это начало практической реализации плана мероприятий по созданию совместной орбитальной группировки государств ЕАЭС, который был разработан ЕЭК совместно с Евразийской инновационной технологической платформой «Космические и геоинформационные технологии». Его итогом, помимо создания евразийской орбитальной группировки, станет совместное изготовление и запуск первого образца космического аппарата Союза.

Кроме этого, в качестве одного из направлений совместных работ в рамках проекта рассматривается возможность интеграции ресурсов действующих орбитальных группировок космических аппаратов ДСЗ союзных государств и создание общей информационной наземной инфраструктуры, которая позволит обеспечить доступ глобальных пользователей к объединенным ресурсам национальных систем ДЗЗ и их коммерциализации на рынке стран ЕАЭС и мировом рынке.

Наиболее сложным и важным этапом проекта станет создание совместной орбитальной группировки стран Союза на базе перспективных космических аппаратов с инновационным комплексом наблюдения за Землей и формирование для этой цели производственной кооперации предприятий стран ЕАЭС. Техническую возможность и экономическую целесообразность создания совместной орбитальной группировки стран ЕАЭС и предстоит обосновать совместной рабочей группе.