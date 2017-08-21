«Казахтелеком» представил услугу облачного видеонаблюдения

Проект направлен на обеспечение безопасности офисов и домохозяйств по всему Казахстану.

«Казахтелеком» представил новую услугу облачного видеонаблюдения, которая даст возможность конечным пользователям сделать свои офисы и домохозяйства более безопасными. Новой услугой смогут воспользоваться жители многоквартирных домов и бизнес-клиенты во всех областных центрах, а также городах Астана и Алматы.

Представители компании продемонстрировали работу компонентов системы: камеры во всех областных центрах, облачную платформу, расположенную в ЦОД класса Tier III в Павлодаре, личный кабинет пользователя и мобильное приложение, с помощью которого клиент сможет получить доступ к камерам в режиме онлайн.

Для домохозяйств стоимость услуги с доступом к видео с двух видеокамер, установленных в подъезде, с семидневным видеоархивом, составит от 300 тенге в месяц. Бизнес-клиенты получат возможность записи видео до 30 дней, а также смогут устанавливать и подключать к системе собственные камеры. Новый продукт будет доступен уже с 1 сентября 2017 года.

До конца следующего года «Казахтелеком» планирует установить порядка 60 тысяч камер видеонаблюдения по всей стране. Ожидается, что ежесуточно с них будет передаваться порядка 7 петабайт данных. Потоки видеоданных будут передаваться через специально организованные изолированные каналы передачи. Предусмотрена также многоуровневая система авторизации, с доступом только для жителей подъездов и с разграничением доступа между пользовательскими интерфейсами и хранилищем видеоданных.

По словам управляющего директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана Мейрманова, компания диверсифицирует свою продуктовую линейку, делая ее максимально соответствующей современным потребностям пользователей. О своей новой стратегии и программе модернизации «Өрлеу» в компании уже рассказывали в начале этого года. Основная цель — показать, что оператор ориентируется, прежде всего, на клиентов, предоставляя различные цифровые продукты, которые будут интересны как бизнесу, так частным пользователям.

«Наша глобальная цель — „оцифровать“ города, квартиры, дома, бизнес, индустрии, стать сетью транзакций, чтобы сделать все процессы производства, обслуживания, взаимодействия государства, жителей, бизнеса максимально прозрачными и эффективными. Данные хранятся в облаке, пользователи получают данные только со своей видеокамеры прямо на смартфон или в компьютер. Просматривать данные и получить доступ к архиву можно в онлайн-режиме», — отметил Нурлан Мейрманов в ходе презентации.

Напомним, инфокоммуникационный оператор «Казахтелеком» активно изучает и развивает современные системы по управлению зданиями, городами. Презентованная услуга является одним из сегментов концепций Smart Home и Smart City и Internet of Things, которые позволяют управлять зданиями и городами, а также повлияют на повышение эффективности и безопасности эксплуатации объектов в городах.