Замминистра по налогам Азербайджана отчитался о динамике электронных расчетов

В сфере выдачи заработных плат и других выплат наличный денежный оборот в стране сократился на 75,3%.

Как заявил замминистра по налогам Азербайджана Илькин Велиев в результате действия закона «О безналичных расчетах» наличный денежный оборот в сфере выдачи заработной платы и других выплат в республике сократился на 75,3%, а электронные расчеты в республике выросли, передает Digital Report.

«Применение данного закона привело к увеличению доли безналичных расчетов во всех сферах экономики, обеспечению прозрачности расходов, легализации доходов, заработных плат и других выплат. В свою очередь это привело к сокращению числа фактов уклонения от выплаты налогов и к увеличению прозрачности в налоговой сфере. Например, за прошедший период 2017 года наличный денежный оборот в сфере приобретения товаров и услуг сократился на 62,6%, по торговым объектам — на 67,5%, а в сфере выдачи заработной платы и других выплат — на 75,3%», — сообщил чиновник. Он считает, что и в дальнейшем закон будет способствовать обеспечению увеличения прозрачности в этих сферах.