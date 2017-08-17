В ЕАЭС снова заговорили об отмене роуминга

Ориентировочная дата обнуления — 2018-2019 год.

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется отменить роуминг в ечение одного-двух лет. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, передает TUT.BY.

«Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему решить», — сказал он.

Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет. Ранее о предположительной отмене роуминга в ЕАЭС к 2019-2020 годам говорил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов.