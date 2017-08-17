Налоговая служба Кыргызстана начнет три ИТ-проекта для учета торговых операций

Это будет способствовать сокращению ряда налоговых отчетов.

Государственная налоговая служба (ГНС) Кыргызстана представила в рамках госпрограммы «Таза коом» проект электронной фискализации учета торговых операций, реализация которого будет проходить по трем направлениям, передает Digital Report.

Программа фискализации налоговых процедур, разработанная налоговой службой (ГНС) КР, будет включать три проекта: систему электронных счетов-фактур, систему маркировки товаров и проект учета движения денежных средств с использованием онлайн ККМ. Об этом на заседании совета по реализации госпрограммы «Таза коом» сообщил глава службы Октябрь Абдыкаимов.

Рассказывая о каждом из этапов, он отметил, что счета-фактуры в электронном виде будут генерироваться сразу на портале ГНС. Также для этого будут использоваться сервисы по онлайн-проверке правильности заполнения данных плательщика, данных по поставкам. В системе будет применяться и такой функционал, как учет товаров на каждом этапе поставки. По словам чиновника, это будет способствовать сокращению ряда налоговых отчетов, например, отчетности по использованию серий номеров счет-фактур.

Благодаря проекту маркировки товаров будет происходить формирование базы паспортных данных товаров, импортируемых или производимых на территории республики. За счет этого будет вестись учет товарооборота в стране.

С помощью использования контрольно-кассовых машин (ККМ), работающих в режиме онлайн, планируется осуществлять учет движения денежных средств — информация о каждом проданном товаре будет фиксироваться на сервере ГНС.

Аналогичный проект планируют начать и в Узбекистане.