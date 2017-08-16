ПКБ и Нархоз запустили совместный проект по Big Data Science

Студенты будут учиться работать с большими данными со студенческой скамьи.

Первое кредитное бюро и Университет Нархоз заключили меморандум о совместной работе в области Big Data Science. Студентам будут предложены отдельные задачи, а специалисты ПКБ будут помогать в их решении. Помимо этого для работ студентов будет выделен отдельный модуль облачного сервиса FCB Visual Analytics, и результатами смогут пользоваться аналитики финансовых и консалтинговых компаний в свободном доступе.

«Данная синергия является весьма эффективной, так как Нархоз стал первым университетом, внедрившим официальный факультет Big Data Science в Казахстане, а ПКБ является одним из крупнейших дата-хабов страны с глубокой экспертизой в вопросах хранения, обработки и использования данных. Сейчас мы готовим два основных проекта для студентов университета. Это обмен опытом в части геоданных и биометрии,» -пояснил Руслан Омаров, генеральный директор Первого кредитного бюро.

Как рассказала Асылжан Акынова, координатор проекта Data Science университета Нархоз, с сентября 2016 года в учебном заведении началось активное обучение сотрудников и преподавателей по направлению Data Science. Была создана команда специалистов, которые прошли обучение на онлайн курсах Стэнфорда и MIT, а также на интенсивных курсах от специалистов из Европы и Сингапура.

«Понятно, что, зная только теоретические основы Data Science, хорошую образовательную программу не построить. Именно поэтому руководством Нархоза было решено начать работу по построению системы сбора и анализа внутренних данных. Мы начали работу над такими проектами как, например, построение моделей для предсказания академических успехов обучающихся на основе среднесрочных показателей и других факторов, которые могут повлиять на это. Результаты таких моделей помогают нам понять, на каком этапе возникают проблемы у студента, как мы можем помочь студенту перейти на уровень выше в обучении. В 2015-2016 году мы изменили формат выпускных квалификационных работ. С 2016 года студенты выпускного курса готовят не дипломные работы, которые в прошлом были не самого высокого качества, а дипломные проекты, включающие решение реальных проблем бизнеса. Используя и сравнивая данные выпускников, мы также анализируем эффективность внедрения данной практики с помощью моделей Data Science. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, поэтому считаем, что совместная работа с ПКБ будет для нас следующим важным этапом в работе с большими данными», — прокомментировала Асылжан Акынова.

Представители ПКБ отметили тот «кадровый голод», который наблюдается сегодня в Казахстане. Новый проект позволит университету быть ближе к требованиям рынка в вопросе подготовки специалистов. ПКБ, в свою очередь, будет присматриваться к выпускникам.

«У нас уже работает программа оплаченных стажировок. Конечно, мы будем приглашать лучших студентов в нашу компанию», — рассказала Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро.