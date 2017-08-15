Программу цифровой трансформации ЕАЭС представят к концу 2017 года

Документ включает четыре направления, которые задают общие рамки концепции объединения.

Программу цифровой трансформации ЕАЭС до конца 2017 года планируется представить на рассмотрение глав государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает корреспондент Today.kz.

«Тема номер один сегодняшней повестки — это цифровая трансформация. Мы договорились о том, что необходимо проводить согласованную цифровую политику, особенно в тех сферах экономической деятельности, которые переданы национальному органу. Потому что очевидно, что, если мы совместно не будем осуществлять цифровую трансформацию наших общих рынков, то это будет барьером для формирования общих рынков. У нас должна быть общая логика в формировании наших рынков капитала, рабочей силы, товаров и услуг. Оцифровка очень быстрыми темпами внедряется в нашу жизнь, и здесь необходимо, чтобы мы согласовывали принципы, стандарты, по которым мы будем работать», — сказал Саркисян.

Он отметил, что разрабатываемая в этом плане стратегия включает четыре направления трансформации, задающие общие рамки концепции ЕАЭС.

«Первое направление — это оцифровка общих рынков, второе — это оцифровка, связанная с инфраструктурами, которые мы должны привести в соответствие с канонами цифровой экономики, третье — система управления, четвертое направление — это вопросы, связанные с безопасностью. Здесь есть согласие всех сторон. Относительно инициатив и проектов, которые мы должны реализовывать, здесь тоже дано поручение глав правительств, чтобы в течение месяца были представлены инициативы, которые могут нам помочь продвигать нашу цифровую трансформацию. Перечень таких инициатив мы представили нашим коллегам для обсуждения, порядка 10 проектов мы представили сторонам», — добавил Саркисян.

По его словам, после согласования проект пройдет утверждение рабочей группы высокого уровня, которая создана по поручению президентов стран-членов ЕАЭС.

«Мы должны успеть уже на очередном заседании межправсовета представить доработанный проект с учетом замечаний сторон с тем, чтобы в конце года мы бы сумели уже представить этот документ для обсуждения глав государств. Согласованная политика еще и необходима с той точки зрения, что все наши государства сейчас уделяют первостепенное внимание цифровой трансформации. Россия приняла свою цифровую программу, Казахстан будет презентовать скоро свою программу, Кыргызстан работает над своей программой, Белоруссия готовит соответствующий проект указа президента о цифровой трансформации. Необходимо, чтобы все эти программы содержали в себе и разделы, касающиеся нашего общего объединения», — подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

Напомним, в Астане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, на котором обсужден вопрос доступа экспортеров государств-членов ЕвразЭС к морским портам Российской Федерации. Поговорили участники о путях преодоления барьеров на внутреннем рынке ЕврАзЭС, выравнивании тарифов на пролет самолетов и обслуживание в аэропортах намерены.

При этом дата следующего заседания, которое должно состояться в Ереване, еще не определена — стороны не смогли договориться из-за загруженности графиков.