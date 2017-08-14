Казахстанкам вручили гран-при международного конкурса IT-проектов

Всего в конкурсе принимало участие порядка трех тысяч команд из 11 тысяч человек.

Казахстанские разработчицы завоевали гран-при международного конкурса IT-проектов Global Technovation challenge, передает Today.kz. Global Technovation challenge — крупнейшая в мире программа для развития бизнес-навыков у девушек. Мероприятие ежегодно собирает тысячи участниц со всего мира, которые демонстрируют свои методы решения социальных проблем с использованием современных технологий. В этом году на конкурсе было представлено 1 100 мобильных приложений. Общее число участниц в командах достигло 11 тысяч — они выступали в трех тысячах команд, представляющих 105 стран. Общий призовой фонд конкурса — 145 тысяч долларов.

В финал прошли 12 команд из Гонконга, Казахстана, Камбоджи, Индии, Армении, Кении, Канады и США. Каждая из них представила инновационные мобильные приложения. Один из казахстанских проектов — QamCare App — получил гран-при в старшем возрастном дивизионе. Мобильное приложение помогает пользователям отслеживать местонахождение своих близких. Оно позволяет пользователям отправлять координаты GPS своим близким в случае чрезвычайной ситуации. По словам организаторов конкурса, приложение не вторгается в личное пространство пользователя. Оно может пригодиться, к примеру, в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Как отмечает создательница, название QamCare происходит от казахского слова Qamqor, что означает уход и поддержку.

В финал старшего дивизиона прошел еще один казахстанский проект, GoWaCo. Это приложение для обучения в области переработки мусора, предназначенное для школьников. Пользователям предлагается сортировать и перерабатывать бумагу и ПЭТ-отходы. Приложение предоставляет полезную информацию пользователям, а также поощряет их за проделанную работу.

Награждение победительниц прошло в штаб-квартире Google в Силиконовой долине, где казахстанские школьницы встретились с главой Google Сундаром Пичаи. На странице Google в Instagram была опубликована совместная фотография победительниц вместе с генеральным директором компании.