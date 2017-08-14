ESET выявила типичные ошибки казахстанских интернет-пользователей

Две трети домашних интернет-пользователей из Казахстана никогда не делают резервные копии данных, а больше трети — отключили автоматические обновления операционной системы.

Компания ESET подвела итоги опроса, посвященного распространенным нарушениям компьютерной безопасности. Казахстанским респондентам предложили выбрать все подходящие варианты ответа на вопрос «Какие правила компьютерной безопасности вы нарушаете?». «Законопослушные» пользователи, соблюдающие все без исключения правила, в опросе не участвовали. Опрос проводился в июле-августе 2017 года. В нем участвовало около 100 респондентов из Казахстана.

Несмотря на громкие эпидемии троянов-шифраторов, самым распространенным нарушением стало отсутствие бэкапов — 63% респондентов никогда не выполняют резервное копирование. Вторую по распространенности ошибку допускают 38% пользователей — все они отключают автоматическое обновление операционной системы.

25% респондентов из Казахстана используют один и тот же пароль для входа во все учетные записи. В этом случае после взлома, например, электронной почты пользователь наверняка лишится доступа к игровым платформам, социальным сетям, аккаунтам в онлайн-магазинах и др.

8% участников опроса открывают вложения во всех письмах и переходят по ссылкам, не глядя. Рискованный подход, поскольку с помощью спам-рассылок часто распространяются вредоносные программы, включая те же шифраторы. Наконец, 4% пользователей добавляют в друзья в соцсетях незнакомцев — сравнительно безобидная «вредная привычка» оказалась наименее распространенной.

«Похоже, что для некоторых пользователей правила информационной безопасности существуют для того, чтобы их нарушать, — комментирует Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia. — Печально, поскольку за базовыми мерами предосторожности — тысячи историй о потерянных данных, опустошенных банковских счетах и взломанных учетных записях. Рекомендация одна — не делайте так, как участники опроса».