Молодые программисты встретятся с Google на ЭКСПО в Астане

Мероприятие «Инновации для детей» пройдет в зоне творческой энергии под эгидой детского фонда Организации объединенных наций.

Международные спикеры ЮНИСЕФ и благотворительного подразделения Google расскажут о расширении возможностей для детей и молодежи через технологические инновации на ЭКСПО-2017, передает Sputnik.

Мероприятие «Инновации для детей» пройдет в зоне творческой энергии под эгидой детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

Десятки молодых программистов из Астаны, Алматы и других городов 18 августа будут соревноваться в хакатоне (марафоне программирования) «Инновации для детей в городской среде». Участники разработают и представят прототипы для решения проблем, с которыми сталкиваются дети в городах — от загрязнения воздуха до малодоступного транспорта и улиц для детей.

Региональный менеджер Google.org Гектор Мухика выступит на мероприятии UNICEF Talks 19 августа. Международные лидеры из разных областей обсудят, как новые технологии помогут детям, особенно самым уязвимым и нуждающимся, реализовать свой потенциал, как продвигать права детей через инновации с точки зрения частного сектора, правительства, неправительственных и международных организаций, научного мира, гражданских инициатив.Кроме Google, своим опытом поделятся Project ConnectZeroToOneLabs, Love to Code, бизнес инкубатор MOST и другие.

На мероприятии будут представлены стартапы, пионеры корпоративного и государственного секторов Казахстана, которые обсудят проблемы и возможности в развивающейся инновационной экосистеме страны.