Уникальный аккумулятор для мобильников создал казахстанский ученый

Всемирный банк выделил грант для коммерциализации проекта по производству литий-серных аккумуляторов.

Казахстанский ученый Жумабай Бакенов изобрел уникальный аккумулятор, благодаря которому можно зарядить сотовый телефон за одну минуту. Об этом он рассказал на пятой международной конференции по наноматериалам и передовым системам хранения энергии INESS-2017, сообщает Kazpravda.kz.

«Мы занимаемся разработкой всех типов аккумуляторов, которые, по прогнозам, имеют перспективное будущее. К примеру, литий-серные аккумуляторы. Мы получили грант от Всемирного банка для коммерциализации этого проекта. У нас есть прототип аккумулятора, который работает в восемь раз дольше, чем аккумуляторы в нынешних мобильных телефонах», — рассказал Жумабай Бакенов.

По его словам, у литий-серных аккумуляторов хорошие емкость и циклируемость, то есть его можно заряжать 1 000 раз, и изнашивается он совсем незначительно. Как отметил ученый, такие аккумуляторы в мире еще никто не производит. Отличие литий-серных от обычных аккумуляторов в том, что катод простых аккумуляторов является оксидным материалом, обычно, это оксид переходного металла, который является токсичным. А в литий-серных аккумуляторах в качестве катода используется сера, которая менее токсична и гораздо дешевле. К тому же, по словам профессора, в Казахстане серы достаточно, и необходимо найти ей применение.

«Быстро заряжающие батареи появились давно, только они были недоработанные, то есть аккумуляторы заряжались быстро, но при этом они использовали высокий ток, который в свою очередь разрушает аккумулятор, и от этого они служили гораздо меньше. Но прогресс идет, появляются материалы, выдерживающие высокое напряжение, и вот, благодаря им мы разработали свою продукцию, которая выдерживает высокое напряжение и служит гораздо дольше», — отметил Жумабай Бакенов.