В Узбекистане начала работать валютная платежная система GlobUz

Озвучены первые результаты платежной системы, созданной Единым международным процессинговым центром.

В Узбекистане в июле заработала новая валютная платежная система GlobUz — разработка Единого международного процессингового центра (ЕМПЦ). К новой платежной системе уже подключены такие банки, как Ipoteka Bank, Xalq Banki, Turon Bank, Hi-Tech Bank, Asia Alliance Bank, Agrobank, UT Bank, InFinBank, Ipak Yo’li Bank, начата также и эмиссия карт, которые выдаются клиентам в течение 5 минут, передает Digital Report.

Для карт GlobUz применена технология бесконтактного использования NFC, позволяющая держателю карты оплачивать покупки, приложив карту к поверхности терминала. Планируется, что в будущем благодаря этой технологии с помощью пластика GlobUz можно будет производить бесконтактную оплату за проезд в общественном транспорте, оплачивать различные услуги. Также ожидается, что с картой будут интегрированы и программы лояльности магазинов, ресторанов и других вендоров.

А после достигнутых соглашений с мировыми платежными системами Visa, MasterCard и China UnionPay, переговоры с которыми сейчас ведет ЕМПЦ, иностранцы смогут пользоваться картами этих операторов в терминалах GlobUz, а граждане Узбекистана получат возможность рассчитываться с помощью карты узбекской платежной системы за границей и совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Правительство Узбекистана приняло решение о создании системы в июне 2017 года. При этом в стране отсутствует свободная конвертация валюты и есть дефицит наличных. Остается непонятым, как в этих условиях покажет себя валютная национальная платежная система.