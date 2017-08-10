Казахстан: Национальное налогообложение Google, Amazon, Aliexpress откладывается

Вопрос будет изучен с учетом международного опыта.

Правительство Казахстана пока не будет вводить налог для таких зарубежных компаний, как Google, Amazon и Aliexpress. Об этом заявили в Министерства национальной экономики, передает Digital Report.

По налоговому кодексу РК, доходами нерезидента из источников в Казахстане считаются средства, которые были получены от реализации товаров и выполнения работ, а также оказания услуг на территории страны. В Миннацэкономики отмечают: «Зарубежные веб-сайты, такие как Google, Facebook, Amazon, Aliexpress, предоставляют свою платформу в качестве информационной площадки для „соединения“ продавцов и потенциальных покупателей. При этом нормы налогового законодательства Казахстана не распространяются на зарубежные платформы. Кодексом определено, что местом реализации признается пункт начала транспортировки товара, если он перевозится (пересылается) поставщиком, получателем или третьим лицом».

Приобретая товары за рубежом, граждане Казахстана оплачивают их по стоимости в структуре, в которой заложены налоги, предназначенные к уплате в стране производителя. В уплате добавленной стоимости же торговые площадки не участвуют. Экономисты отмечают, что вопрос носит концептуальный характер и будет изучен с учетом международного опыта, а также вынесен на рассмотрение всех заинтересованных сторон.