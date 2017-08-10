Beeline представил M2M-платформу для бизнеса

«Центр управления M2M» позволяет осуществлять оперативный контроль SIM-карт и мобильных соединений в решениях M2M и Интернета вещей.

Beeline Казахстан представил клиентам и партнерам компании Центр управления M2M на базе решения Cisco Jasper. С помощью веб-интерфейса пользователь может самостоятельно и оперативно управлять специальными M2M сим-картами, задавая параметры их работы в любой момент времени. Сервис ориентирован на различные сферы — финансовые организации и платежные системы, энергетику, охрану и безопасность, транспорт и логистику, нефтегазовую отрасль, строительство и торговлю.

«Благодаря Центру управления М2М клиент получает доступ ко всей информации о принадлежащих ему SIM-картах и их трафике. Можно задавать самые разные параметры настроек, фактически выстраивая систему, что называется, „под себя“. Отслеживать работу систем можно в реальном времени, реагируя на изменения в работе SIM-карт и устройств, на которых они установлены», — отметил Рауан Кабдрахимов, директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан.

M2M (machine-to-machine) — это решение, призванное обеспечить беспроводной обмен данными между различными устройствами (банкоматы, терминалы, системы охраны, датчики и т.д.) и единым центром управления. Платформа Jasper позволяет контролировать и управлять М2М SIM-картами.

Как рассказал Марат Аукетаев, отвечающий за развитие направления M2M в компании Beeline, в настоящее время база оператора насчитывает уже несколько сотен тысяч SIM-карт, работающих в решениях M2M. Тестирование новой платформы для клиентов будет доступно в сентябре, а в конце октября ожидается коммерческий запуск.