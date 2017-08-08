Посещение Алматинского зоопарка можно оплатить картой «Онай»

Постепенно она превратится в карту горожанина с возможность оплаты в розничных сетях города.

С 7 августа 2017 года в КГКП «Алматинский зоопарк» на входе установлен турникет со считывателем «Oңай». На сегодня это третий проект по нетранспортным платежам, реализованный ТОО «Oңай Pay», после высокогорного катка «Медеу» и алматинского дельфинария «НЕМО», где владельцы карт «Oңай» могут с их помощью расплачиваться за вход, передает «Караван».

«Последовательно развивая проекты по нетранспортным платежам, мы рассчитываем постепенно превратить карту «Oңай» в своего рода карту горожанина. Нами также разработаны специальные POS-терминалы, способные принимать оплату с помощью карт «Oңай» и привязанных к ним электронных кошельков, которые мы планируем постепенно распространять в розничных сетях города, — говорит директор ТОО «Оңай Pay» Александр Зайкин.

Стоимость входных билетов в КГКП «Алматинский зоопарк» не поменяется. Билет для взрослого посетителя стоит 700 тенге, для детей от 5 до 11 лет — 200 тенге. Детям до 5 лет и льготным категориям граждан будут выдаваться льготные билеты в кассах зоопарка.