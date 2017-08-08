Правительство рассматривает возможность создания технопарка Astana Hub

Это входит в проект государственной программы «Цифровой Казахстан».

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта государственной программы «Цифровой Казахстан». В ходе совещания обсуждены вопросы цифровизации базовых отраслей экономики, развития IT-индустрии, а также рассмотрен проект создания технопарка Astana Hub в Астане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Проект государственной программы «Цифровой Казахстан» нацелен на повышение качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой системы и конкурентоспособности экономики Казахстана. В результате реализации проекта ожидается, что доля сектора ИКТ в ВВП Казахстана к 2020 году достигнет 4,85%; производительность труда в ИКТ сфере вырастет на 31%; цифровая грамотность населения составит 80%; доля пользователей интернет увеличится до 78%; доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах увеличится до 80%.