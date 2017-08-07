20% сим-карт отключили в Таджикистане из-за отсутствия перерегистрации

По данным за май 2017 года, в республике было 9,59 млн мобильных абонентов, то есть отключена пятая часть сим-карт.

В Таджикистане из-за отсутствия перерегистрации отключили 20% сим-карт. Об этом сообщил первый замначальника службы связи республики Илхомджон Атоев. В начале 2017 года в республике насчитывалось более 9,59 млн абонентов мобильной связи при общей численности населения в 8,48 млн человек. По словам чиновника, на данный момент перерегистрировано свыше 6 млн сим-карт, передает Digital Report.

Также правоохранительными органами страны были выявлены 103 случая незаконной реализации симок, в отношении нарушителей были применены административные меры и взыскан штраф в общей сумме 74,4 тыс. сомони ($8,4 тыс.).

Общее количество пользователей мобильной связи после проведения перерегистрации составляет более 7,3 млн. Если на начало 2017 года в стране было зафиксировано 4,4 млн активных абонентов, то уже в начале июня это число составило 4,3 млн. В целях безопасности в Таджикистане в прошлом году ввели запрет на использование неидентифицированных сим-карт и приобретение более 2 симок одним человеком.