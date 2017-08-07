Рейтинг лучших в мире систем для управления продажами 2017 г.

По итогам исследования Forrester Research платформа bpm’online от Terrasoft вошла в категорию сильнейших разработчиков (Strong Performers).

Международное исследовательское агентство Forrester Research опубликовало результаты исследования систем для управления продажами за 2017 год — The Forrester Wave: Sales Force Automation Solutions, Q2 2017. В отчете агентства платформа bpm’online представлена в категории сильнейших разработчиков (Strong Performers).

Для участия в исследовании экспертами Forrester Research были выбраны 10 ведущих вендоров, предложения которых отвечают таким требованиям, как:

— Наличие универсального решения, соответствующего требованиям различных отраслей и моделей продаж, включая B2B, B2C и B2B2C.

— Наличие платформы и пользовательских инструментов, которые расширяют функциональности и настройки системы для соответствия уникальным потребностям компании.

— Наличие готовой функциональности, покрывающей широкий спектр задач предприятия.

— Возможность использования крупными корпорациями со сложными или нестандартными требованиями к ПО.

Forrester Wave: Sales Force Automation Solutions, Q2 2017

Оценка проводилась по 35 критериям в рамках трех ключевых направлений: функциональность продукта, стратегия и присутствие на рынке. По итогам исследования платформа bpm’online, разработанная группой компаний Terrasoft, вошла в категорию сильнейших разработчиков (Strong Performers).

Согласно отчету, bpm’online получила высокие оценки экспертов благодаря широкому набору готовых инструментов и процессов для различных моделей продаж. Также, одним из ключевых преимуществ стало наличие онлайн-площадки дополнений, которые расширяют функциональность bpm’online и позволяют получить результаты от использования системы в кратчайшие сроки. При этом пользователи считают bpm’online уникальным решением для нетехнических специалистов в части администрирования и настройки системы. Благодаря удобному интерфейсу, простой настройке бизнес-процессов, аналитике, пошаговым рекомендациям в компании происходит быстрый запуск системы. Лучше всего bpm’online подойдет компаниям, которым необходима гибкость в бизнес-процессах, а также возможность меняться и масштабироваться в условиях постоянных изменений.

«2017 год стал для Terrasoft еще одним годом достижений, и для нас большая честь получить признание экспертов Forrester Research в престижной категории систем для управления продажами. Сегодня продукты bpm’online создают уникальную ценность для тех компаний, кому нужны не только технологии для управления взаимоотношений с клиентами и повышения операционной эффективности отдела продаж, но также инструменты для сокращения времени на внедрение инноваций и быстрой трансформации процессов с учетом меняющегося поведения клиентов», — отметила Катерина Костерева, CEO bpm’online и Terrasoft.

Ознакомиться с полной версией отчета The Forrester Wave: Sales Force Automation Solutions, Q2 2017.

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