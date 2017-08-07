Чтобы принять участие в программе Trade-in, необходимо принести свой старый смартфон в один из четырех сервис-центров Samsung в Астане, Алматы или Шымкенте.

С 7 августа компания Samsung запускает рекламную акцию Trade-in в казахстанском мобильном сегменте. Это специальный порядок, упрощающий процесс покупки, когда покупатель сдает свое имущество, стоимость которого вычитается из цены приобретаемой новинки. Это означает, что любой житель Казахстана старше 18 лет может сдать свой устаревший телефон, доплатить и стать счастливым обладателем инновационного Galaxy S8 | S8+.

Программа Trade-in применяется в разных сферах торговли и успешно зарекомендовала себя — многие покупатели активно пользуются предоставленной возможностью, чтобы приобрести желанные новинки.

В рамках программы Trade-in от Samsung принимаются смартфоны следующих моделей: iPhone 5, 5S, 6, 6+, Galaxy S5, S6, S6 edge, Note3, Note4, Note5, а также некоторые устройства LG и Huawei. Размер скидки зависит от модели и технического состояния устройства.

Чтобы принять участие в программе, необходимо принести свой старый смартфон в один из четырех сервис-центров Samsung в Астане (ул. Кенесары 52, блок «Г»), Алматы (пр. Абая 109 «В», 1 этаж и ул. Нурмакова 86) или Шымкенте (пл. Аль-Фараби 3/1, ТРК «Шымкент-Плаза»).

После оценки устройства в сервис-центре выдадут сертификат, позволяющий совершить покупку Galaxy S8 | S8+ с соответствующей скидкой в магазинах официальных партнеров. Сертификат действителен в течение 30 дней с момента получения.

В чем выгода Trade-in от Samsung? Вы можете получить скидку на новенький смартфон Galaxy S8 | S8+ до 100 тысяч тенге!

Акция по обмену Trade-in длится до 31 августа включительно.