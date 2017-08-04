Минимум 11% от роста ВВП стран ЕАЭС будет обеспечено за счет реализации общей цифровой повестки

Дополнительный прирост объема экспорта ИКТ-услуг к 2025 году может составить до 74%.

Минимум 11% от ожидаемого совокупного роста ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2025 году будет обеспечивать реализация цифровых проектов и инициатив. Если страны Союза не обеспечат синхронизацию своих усилий по реализации цифровой повестки, ее вклад в рост ВВП будет вдвое ниже. Об этом говорится в проекте Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, который размещен на правовом портале Евразийской экономический комиссии (ЕЭК) для общественного обсуждения.

Наиболее значимыми источниками прироста ВВП в следствие реализации общей цифровой повестки могут стать такие факторы, как устранение нормативно-правовых барьеров и развитие экономики данных, каждый из которых даст ежегодный прирост ВВП ЕАЭС на 0,3% и 0,2% соответственно. Рост занятости в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обеспечит дополнительный рост общей занятости в странах Союза на 2,46% к 2025 году. К этому же году дополнительный прирост объема экспорта ИКТ-услуг может составить до 74%.

Проект Основных направлений реализации цифровой повестки подготовлен правительствами государства-членов совместно с Комиссией во исполнение поручения глав стран ЕАЭС. В нем определены цели, принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества государств Союза в цифровой сфере.

Согласно Основным направлениям страны Союза самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальную политику в сферах цифровизации, связи и информатизации, но придерживаются в этой сфере согласованной политики. Совместная работа в рамках цифровой повестки позволит стимулировать и поддерживать новые цифровые инициативы и проекты; ускорит процессы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; повысит конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и граждан за счет цифровых преобразований во всех сферах жизни общества; создаст условия для устойчивого развития экономик государств Союза при переходе на новые технологический и экономический уклады; обеспечит кооперацию хозяйствующих субъектов на основе сквозных цифровых процессов, создание и развитие цифровых активов; введет государства ЕАЭС в глобальные, макрорегиональные и региональные процессы цифровой трансформации с учетом возникновения новых возможностей и рисков; поддержит диалог между всеми заинтересованными организациями и гражданами стран Союза для продвижения лучших практик в области цифровой экономики и т.д.

Реализация цифровой повестки Союза возможна в том числе через разработку специальных механизмов проработки и согласования государствами-членами инициатив; реализацию проектов в рамках цифровой повестки; применение «регулятивных песочниц» и т.д. Совместные инициативы и проекты в рамках цифровой повестки позволят значительно расширить возможности государств, граждан и хозяйствующих субъектов как внутри ЕАЭС, так и на внешних рынках. Заинтересованные стороны смогут представлять инициативы в Комиссию, которая совместно с экспертами прорабатывает и согласовывает их с государствами-членами.

После проработки и согласования инициативы формируется проект. Для его реализации государства-члены имеют возможность прорабатывать различные механизмы финансирования, такие как механизмы целевого и проектного финансирования, механизмы на основе консорциумов и государственно-частного партнерства, в том числе механизмы с использованием сервисной модели, вырабатываемые за счет привлечения институтов финансирования, включая Евразийский банк развития.

Проект Основных направлений сопровождается также проектом перечня первоочередных инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. Перечень составлен на основании предложений представителей органов государственной власти и бизнеса стран Союза, а также членов рабочих групп на начальном этапе проработки цифровой повестки ЕАЭС. Среди предложений — инициативы по цифровой прослеживаемости, цифровой промышленной кооперации, развитию электронной торговли и другие.

Евразийская экономическая комиссия заинтересована в предложениях по проекту перечня со стороны экспертов в сфере цифровой экономики. Заинтересованные лица могут предоставить свои комментарии к проекту Основных направлений и проекту перечня инициатив до 17 августа.