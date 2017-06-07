Казахстанский школьник создал мобильное приложение для экстренных ситуаций

«Fast Helper» признан лучшим на конкурсе по использованию открытых данных.

АО «Национальные информационные технологии» совместно с компьютерной академией «ШАГ» провели конкурс по разработке мобильных приложений на основе открытых данных портала «Открытого правительства». 16-летний школьник, учащийся компьютерной академии «Шаг», Давид Кнышенко стал победителем конкурса, представив жюри свою разработку «Fast Helper» — мобильное приложение, созданное для использования в экстренных ситуациях. С его помощью можно вызвать пожарную службу, скорую помощь или службу спасения. Важным компонентом этой разработки является раздел справочной информации, которая подскажет, что и как надо сделать, не дожидаясь приезда вызванной службы.

«Приложение актуально сейчас, когда 95% людей не знают, что делать при давке, панике или какой-либо угрозе, а также многие не сразу могут вспомнить, какую первую помощь нужно оказать пострадавшему. Ценность приложения в том, что используя его, можно вовремя спасти чью-то жизнь», — отметили в жюри конкурса.

Все представленные проекты жюри оценивало по нескольким критериям: оригинальность идеи, социальная значимость, удобство функционала, перспективы коммерциализации. Второе и третье место заняли мобильное приложение «Учебные заведения г. Алматы» и web-приложение «HealthApp», позволяющие людям выбрать подходящую школу, больницу, аптеку.

«Мобильные приложения, позволяющие максимально быстро получать необходимую информацию, в сегодняшнем мире становятся все более популярными и пользуются активным спросом, при этом большая часть мобильных приложений разрабатывается на основе открытых данных. В Казахстане благодаря порталу „Открытое правительство“, где собраны более 2300 наборов открытых данных всех государственных органов, было разработано более 20 мобильных приложений и сервисов (TengeApp, Здоровье+, сервис проверки контрагента, рекомендательная система детских садов, и др.)», — отметили организаторы.