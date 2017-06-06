mobiMoney расширяет возможности абонентов activ по оплате услуг с баланса мобильного номера

АО «Кселл» объявляет о запуске портала мобильного финансового сервиса.

АО «Кселл» объявляет о запуске портала мобильного финансового сервиса mobiMoney для оплаты услуг и покупок онлайн с баланса номера мобильного телефона для абонентов activ.

«Наша компания активно развивает и внедряет технологические решения в области мобильных финансовых услуг. Абонентам activ уже доступны оплата проезда в общественном транспорте и паркинга с баланса их абонентского номера, а также покупка билетов на мероприятия. Мы видим очень хороший отклик наших абонентов. За пять месяцев абоненты acitv купили более тысячи билетов на сумму свыше 3,6 млн тенге. И сегодня с запуском нового портала mobiMoney для абонентов activ наша компания делает еще один важный шаг в развитии мобильных финансовых сервисов в сторону еще больших возможностей и комфорта для наших пользователей», — отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

mobiMoney значительно расширяет список услуг, которые теперь можно оплачивать при помощи баланса мобильного номера. Кроме того, эта услуга делает процесс оплаты удобным и простым.

3 причины воспользоваться сервисом mobiMoney:

Простота — мобильный телефон всегда под рукой

Скорость — номер мобильного телефона всегда в голове

Безопасность — подтверждение покупки или оплаты через SMS

«Мы внимательно изучили поведение потребителей онлайн-платежей в Казахстане. Поэтому, в первую очередь, предлагаем удобные и комфортные условия для оплаты для наиболее активного сегмента — онлайн-геймеров, которые через mobiMoney могут теперь оплачивать свои игровые активности. Женской аудитории мы предлагаем возможность делать покупки с баланса в популярных косметических сетевых компаниях. Любителям шоппинга — возможность покупать скидочные купоны с их баланса», — поделился подробностями работы нового сервиса Арти Отс.

Как работает mobiMoney:

— Пользователь на сайте Mobimoney.kz выбирает интересующего поставщика услуг, вводит реквизиты (номер договора, e-mail, логин), сумму и свой номер мобильного телефона activ;

— При нажатии на кнопку «Оплатить» ему приходит SMS c одноразовым кодом и отображается страница с деталями операции и запросом на подтверждение операции;

— Пользователь вводит код SMS, нажимает кнопку «Подтвердить» и видит страницу с результатами проведения операции;

— После он получает SMS с информацией о проведенной операции.

Компания «Кселл» планирует увеличить количество поставщиков на платежном сервисе mobiMoney. Список доступных для оплаты услуг и партнеров можно узнать на сайте Mobimoney.kz. Технологическим партнером сервиса mobiMoney является финтех компания «Wooppay».