Интернетом пользуется 77% казахстанцев.

Три процента казахстанцев не используют сотовые телефоны. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Today.kz.

«Число пользователей мобильной связи достигло 97%, 77% пользуются интернетом. Все больше покупок совершается также в интернете, все смотрят онлайн-фильмы, объемы веб-рекламы растут, скачивают приложения для смартфонов», — сказал Даленов.

Он отметил, что на сайте Комитета по статистики появятся интересные рубрики и онлайн-счетчики. Любой желающий сможет за несколько секунд узнать, как меняется население страны и многое другое.