LG G6 – инновации за рамками смартфона

Грандиозный концерт для идеального смартфона от LG Electronics.

Компания LG Electronics провела концерт в «Алматы Арена», посвященный новому флагманскому смартфону — LG G6. За событием могли наблюдать не только гости концерта — компания предоставила каждому поклоннику LG увидеть концерт в прямом эфире через интернет в качестве, ранее недоступном для Казахстана.

Смартфон LG G6 — успешный продолжатель серии G от LG, которая знаменита своими инновационными решениями в создании смартфонов. Флагман 2017 года вобрал в себя лучшие технические наработки современности, обогатив гаджет инновационными решениями с акцентом на большой и одновременно удобный экран, повышенный уровень защиты, и камеры, которые придутся по вкусу всем — от любителей до профессиональных фотографов.

Дисплей LG G6 FullVision по праву является первым в мире экраном размером в 5,7 дюймов с соотношением сторон 18:9 и поддержкой качества Dolby Vision в разрешении QHD+. При этоv смартфон является удобным для использования одной рукой благодаря избавлению от рамок, что позволило увеличить размер дисплея без увеличения самого смартфона.

При минимальных рамках G6 пользователь может не беспокоиться о хрупкости смартфона. Уровень защиты IP68 вместе с защитным стеклом Gorilla Glass позволяет не беспокоиться, что корпус будет поврежден в результате случайного падения или нахождения под водой. По военным стандартам прочности американской армии смартфон получил сертификат MIL-STD-810G.

Большое значение в LG G6 имеют камеры — две основные, каждая по 13 мегапикселей (одна из них широкоугольная), и широкоугольная селфи-камера. Их качественное преимущество доказывают как технические характеристики, так и независимые исследования.

К выходу флагмана в Казахстане был приурочен Грандиозный концерт в «Алматы Арена», где своими выступлениями друзей LG радовали Кайрат Нуртас, группа «ВИА Гра», а также звезды K-Pop из Южной Кореи — группы TAHITI и Halo. Гости также имели возможность познакомиться с работами ведущих казахстанских фотографов, сделанных при помощи камер LG G6, и увидеть последние достижения техники LG в 2017 году.

Во время концерта каждый посетитель имел возможность участвовать в розыгрыше одного из трех смартфонов LG G6.

Грандиозный концерт LG G6 запомнился как необычайно теплое событие с дружной атмосферой. Стоит отметить и уникальную онлайн-трансляцию на страницах LG Electronics в социальных сетях — компания впервые в Казахстане показала подобный уровень ведения прямого эфира с использованием профессиональной съемки, неотличимой от, пожалуй, лучших мировых концертов.

Что придумают в LG Electronics при выходе следующего флагмана? — можно только гадать. Но точно одно — событие будет не менее грандиозным и традиционно подарит людям много радости.



На фото:

Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмас Мадиев,

Директор по маркетингу LGEAK Наталья Новикова,

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов,

Президент LGEAK Максим Чан,

Ведущие вечера: Динара Сатжан, Бейбит Алибеков