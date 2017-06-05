На 80% территории Астаны установят видеокамеры

Проект реализуется в рамках трансформации столицы в «умный город» через совершенствование инфраструктуры и методов управления.

До 2 тысяч камер видеонаблюдения планируется интегрировать к столичной системе комплексного обеспечения жизнедеятельности города Астаны (СКОЖ) до конца июня в рамках мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения Международной выставки ЭКСПО-2017, передает Strategy2050.kz.

В настоящее время в рамках проекта СКОЖ АО «Астана Innovations» в единую систему интегрировано 1,3 тыс. камер видеонаблюдения, из которых 393 — камеры АО «Астана Innovations», 907 — интегрированные камеры.

Также к началу выставки ЭКСПО-2017 выполнено подключение 26 новых остановочных павильонов, несколько торгово-развлекательных центров, спорткомплексов, мечетей. Ко всем камерам предоставлен доступ сотрудникам Центра оперативного управления ДВД города Астаны.

Проект «Видеонаблюдение по городу Астане» реализуется в рамках трансформации столицы в «умный город» через совершенствование инфраструктуры и методов управления.

«Данный проект направлен на обеспечение безопасности и повышение качества жизни жителей и гостей столицы, сведение к минимуму количества правонарушений, аварийности на дорогах. Также интеллектуальная техника позволит автоматизировать операции по анализу жизнедеятельности города, принимать решения на основе этого анализа. В целом реализация проекта позволит повысить уровень качества жизни и безопасности в столице», — отмечается в сообщении.

В будущем повысить уровень безопасности в столице планируется за счет внедрения технических средств видеонаблюдения и средств фото- и видеофиксации с покрытием территории Астаны до 80%.