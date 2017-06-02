Астанчане смогут записаться к врачу онлайн через мобильное приложение

Smart Astana будет включать в себя 12 категорий различных сервисов.

В преддверии Международной выставки EXPO 2017 жители и гости столицы с помощью обновленной версии мобильного приложения Smart Astana получат удобный доступ к наиболее значимым и актуальным городским сервисам Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Так, с помощью мобильного приложения можно получить расписание концертов, спектаклей, интересных мероприятий, купить билеты. Smart Astana позволит увидеть расписание аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала. Также в числе доступных сервисов — онлайн месторасположение городских автобусов, вызов такси по UBER и туристические места в столице.

Кроме этого, жители Астаны посредством приложения смогут обратиться в службу 109, найти контакты своего участкового.

«В настоящее время проводится работа по подключению всех столичных медицинских учреждений к системе Smart Astana. Это позволит гражданам в онлайн режиме записаться на прием к врачу, посмотреть расписание работы своего терапевта или узких специалистов, вызвать экстренные службы», — рассказала заместитель председателя правления АО «Астана Innovations».

Как отмечается, на текущий момент на реализацию проекта не затрачиваются бюджетные средства. Сервисы подключаются путем интеграции существующих информационных систем государственных учреждений и коммерческих партнеров. Все сервисы будут подключаться в три этапа согласно утвержденному плану проекта «Веб-портал и мобильное приложение Smart Astana».