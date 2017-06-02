В Астане планируется внедрить пилотный проект по интеллектуальной энергосистеме

По его словам, к проработке предложения подключены Управление энергетики города Астаны, компании «Астана-РЭК», «Астанаэнергосбыт», «Астана Innovations», ТОО «Сайман».

Основное направление Министерства энергетики — это создание интеллектуальной энергосистемы Казахстана Smart grid. В первую очередь, пилотный проект в этой сфере будет внедрен в Астане. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев на отчетной встрече с населением, передает Strategy2050.kz.

Минэнерго утвердило прогнозный баланс электрической энергии и мощности на 2017-2023 годы и в перспективе до 2030 года. Наличие значительного резерва мощности энергопроизводящих компаний позволяет обеспечить электроэнергией рост потребности экономики на перспективу до 2025 года.

«Сегодня необходимо концентрировать ресурсы на техническую надежность и качество, которые могут дать технологическая модернизация и цифровизация. Основное направление, которое мы видим — это создание интеллектуальной энергосистемы Казахстана (Smart grid). В Астане предлагается автоматизировать процесс — от съема показаний до оплаты за электроэнергию, повысить качество электроэнергии, применить новые высокотехнологичные продукты для нужд потребителей, повысить эффективность энергосистемы, автоматизировать оценку работы сетей», — сказал К. Бозумбаев.

По его словам, к проработке предложения подключены Управление энергетики города Астаны, компании «Астана-РЭК», «Астанаэнергосбыт», «Астана Innovations», ТОО «Сайман».