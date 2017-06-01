День киберзащиты детей: как изменилось онлайн-поведение детей за последний год

Современные дети и подростки настолько интегрированы в цифровое пространство, что разговоры о полном запрете на использование устройств с выходом в интернет уже не имеют смысла.

В честь Международного дня защиты детей «Лаборатория Касперского» рассказала, как за последний год изменились онлайн-интересы юных пользователей. Статистика компании подтверждает, что онлайн-общение все еще остается основным времяпрепровождением детей в интернете — в среднем по миру на него приходится 61% активности, которая регистрируется модулем «Родительский контроль», встроенным в защитные продукты «Лаборатории Касперского». Однако эксперты продолжают отмечать падение числа заходов в социальные сети с компьютеров.

Среди всемирно популярных социальных сетей почти везде лидирует Facebook. Но есть страны, где региональные платформы оказались популярнее. Например, в Китае местный сервис микроблогов Sina Weibo и соцсеть Kaixin001 распространены значительно больше, чем их западные конкуренты. В Казахстане дети в основном пользуются российскими социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Распределение популярности социальных сетей в Казахстане, май 2016 — май 2017

Помимо интереса к социальным сетям, модуль «Родительский контроль» также зафиксировал довольно высокий уровень любопытства детей к сайтам, попадающим в категорию «Алкоголь, табак, наркотики». Еще в прошлом году эксперты заметили тенденцию повышения интереса детей к этой теме, и она продолжает развиваться. Это объясняется тем, что подобный контент можно встретить где угодно — он уже стал частью поп-культуры. К тому же за последний год крайне популярными среди подростков стали так называемые «вейпы» — электронные приспособления для вдыхания пара с ароматизаторами. Их влияние на организм до сих пор не изучено, однако «Лаборатория Касперского» решила не оставлять без внимания эту тему и включить ее в соответствующую категорию. Следовательно, количество уведомлений повысилось еще и благодаря расширению категории.

Далее в рейтинге популярности у детской аудитории следуют компьютерные игры, которые опустились на одну позицию по сравнению с прошлым годом. На постсоветском пространстве и в Казахстане в частности самым посещаемым сайтом из этой категории стал онлайн-магазин и игровое сообщество Steam. Его популярность говорит о том, что детей интересуют совершенно разные игры: от развивающих до обычных «таймкиллеров». Однако обнадеживает популярность в этом регионе игр Minecraft и Roblox, которые в некоторых странах используют в рамках школьного образования.

Наконец, относительно большой процент детей интересуется сайтами из категории «ПО, аудио, видео». Больше всего времени на просмотр видео и прослушивание музыки тратят дети из Китая — там этим занимается почти каждый пятый ребенок (18%). Казахстан на этом фоне выглядит скромно, здесь этот показатель составил чуть меньше 3%. Наибольшей популярностью у казахстанских детей пользуются сайты бесплатного и зачастую нелегального просмотра фильмов и мультфильмов, а также торрент-трекеры.

«Чтобы цифровая жизнь ребенка была безопасной, необходимо не только контролировать его пребывание в Сети, но и развивать цифровую грамотность, причем как среди детей, так и среди взрослых. Взрослым нужно выстраивать доверительные отношения с ребенком, ведь если его просто ругать за провождение времени в социальных сетях или на других потенциально опасных сайтах, то в действительно сложной ситуации он побоится обращаться за помощью к родителям и останется наедине со своей проблемой», — прокомментировала ситуацию Анна Ларкина, эксперт по анализу веб-контента «Лаборатории Касперского».