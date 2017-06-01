ЕЭК будет внедрять систему межгосударственного электронного документооборота

Первые тестовые испытания системы межгосударственного электронного документооборота проведены и уже дали положительные результаты.

Члены коллегии ЕЭК обсудили вопросы, связанные с созданием системы межгосударственного электронного документооборота. В частности, утверждена модель угроз безопасности информации, позволяющая выявить ключевые риски для единой информационной системы ЕАЭС и создать удостоверяющий центр ЕЭК.

Принятое решение — еще один шаг к завершению подготовки запуска в опытную эксплуатацию пилотного проекта по обеспечению межгосударственного электронного документооборота уполномоченных органов государств-членов и Комиссии с использованием сервисов доверенной третьей стороны, обеспечивающих механизм взаимного признания электронной цифровой подписи. Первые тестовые испытания системы межгосударственного электронного документооборота проведены и уже дали положительные результаты.

«Реализация пилота в документообороте „G2G“ является важным этапом в организации юридически значимого трансграничного документооборота, — отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. — На следующем этапе планируется реализовать процедуры электронного взаимодействия бизнеса с госорганами».