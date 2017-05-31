Три четверти казахстанских детей пострадали от киберугроз

Одна из наиболее распространенных проблем – доступность нежелательного контента.

75% детей из Казахстана сталкивались с разного рода угрозами в интернете. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив казахстанских интернет-пользователей накануне летних каникул. Опрос проводился в мае 2017 года. В нем участвовало около 150 респондентов — посетителей портала «Мы ESET» из Казахстана.

Респондентам предложили назвать все киберугрозы, с которыми «знакомы» дети из их семей. Как выяснилось, самая распространенная проблема — нежелательный контент. 42% участников опроса ESET указали проблему доступности материалов «для взрослых». Вторая по распространенности проблема — вредоносное ПО. 30% родителей пожаловались, что их дети из-за невнимательности заражали ПК или мобильные гаджеты вирусами и другими опасными программами.

Дети активно используют соцсети и часто страдают от взлома аккаунтов. 28% респондентов ESET упомянули эту проблему. Чаще всего злоумышленники «угоняют» учетные записи с самыми простыми логинами и паролями, которые легко подобрать. 27% участников опроса признались, что их дети подписывались на платные игры или интернет-сервисы, опустошая счета родителей.

20% детей попадались на иные уловки интернет-мошенников, даже вступали в переписку со злоумышленниками. 13% родителей обеспокоены тем, что дети вступают в подозрительные группы в социальных сетях. От кибербуллинга — различных проявлений агрессии в Сети — пострадали 7% детей.

И только четверть казахстанских родителей (25%) спокойны — по их мнению, дети еще не сталкивались в интернете с киберугрозами.

«Несмотря на известные риски, примерно треть казахстанских родителей снимает с себя ответственность за безопасность детей. Отвечая на вопрос о том, как контролировать интернет-активность детей в каникулы, 30% участников опроса признали, что это невозможно», — отметили в ESET.

Еще 7% респондентов отказались от прямого контроля, но пытаются повлиять на организацию досуга детей. По их мнению, в летнем лагере с насыщенной развлекательной программой времени на интернет-серфинг и его опасности не останется. А вот 32% казахстанских родителей предпочитают современные пути решения проблемы. Они уже установили продукты для родительского контроля — комплексные антивирусные решения и мобильные приложения — на все устройства, которыми могут воспользоваться дети. Около четверти родителей настроены решительно. 18% респондентов запрещают детям доступ в Сеть, еще 12% собираются отправить детей на все лето к бабушкам и дедушкам, причем без интернет-устройств.

«Интернет объединяет людей с самыми разными намерениями. Тем не менее, мы не сторонники жестких запретов. Есть вполне тактичные способы оградить ребенка от киберугроз и, одновременно, открыть ему доступ ко всем преимуществам Сети. Вне зависимости от предпочитаемых методов воспитания, убедитесь, что на домашние компьютеры и мобильные устройства установлены антивирусные продукты с функцией родительского контроля», — говорит Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia.