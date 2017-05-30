Багдат Мусин предложил заменить удостоверение личности смартфоном

Кроме того, Багдат Мусин предлагает ввести криптотенге, активно использовать дроны, Интернет вещей и большие данные.

Экс-руководитель «Казпочты», который занимал этот пост с 2014 года, а ныне председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, опубликовал на своей странице в Facebook несколько идей, которые, по его словам, можно было продвинуть на уровне страны, чтобы приблизить будущее и создать цифровое общество.

Первая идея связана со смартфонами. «Учитывая, что смартфон сейчас стоит 15 тыс. тенге, можно отказаться от документов, удостоверяющих кого-либо или что-либо», — пишет Багдат Мусин, уточняя, что смартфон может заменить не только удостоверение личности, но и водительские права, техпаспорт, разнообразные сертификаты, справки, лицензии и т.д.

Вторая идея связана с криптовалютами. В этой части председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предлагает создать первую официальную криптовалюту на уровне государства — криптотенге.

Следующая идея связана с мессенджерами и социальными сетями. «Можно создать что-то типа WeChat, Telegram или WhatsApp на страновом уровне и отказаться вообще от документооборота... и любого посещения госорганов и ЦОНов», — пишет он, добавляя, что ЦОНы должны стать местом обучения использования инноваций.

Говорит г-н Мусин и об Интернете вещей: «Можно отказаться от контролирующих органов с помощью повсеместного установления датчиков». Например, подобные датчики были бы уместны на ТЭЦ: если выбросы превышают нормы, датчик передает эти данные в базу, и ТЭЦ автоматически получает штраф. Предлагает Багдат Мусин мониторить с помощью датчиков и состояние лифтов.

Не менее интересное предложение поступило от автора поста в части использования дронов. «Можно создать национальную службу дронов (например, по модели ГЧП) для того, чтобы любая компания или гражданин могли воспользоваться ими по предварительному заказу. И не только для доставки товаров», — пишет он. По его словам, это поможет и развитию e-commerce в Казахстане.

Шестое предложение касается использования биометрии. «С учетом того, что закон о биометрии принят, и с 2020 года мы будем все в обязательном порядке сдавать „пальчики“, и это, кстати, по моему мнению, очень правильно, нужно сделать так, чтобы ЭЦП и одноразовые пароли вообще убрали из пользования», — предлагает он.

Наконец, говорит Багдат Мусин и о Big Data, приводя частный пример использования: «Все камеры, которые стоят на улицах и в общественных местах, обязать подключать к централизованной системе. Мотивировать людей делиться любыми данными. Собирать их и обрабатывать».