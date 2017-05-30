В Алматы заработает электронная система регистрации детей в школу

Родители детей, поступающих в первый класс средней школы, могут зарегистрировать ребенка в учебное заведение в онлайн-режиме.

С 1 июня начнет работать электронная система регистрации детей в первый класс государственных организаций среднего образования Алматы. Она продлится до 30 августа на сайте Mektepalmaty.kz. Эта система была внедрена в 2015 году. Услуга предоставляется бесплатно, передает Zakon.kz.

С внедрением данной системы родители детей, поступающих в первый класс средней школы, могут зарегистрировать ребенка в учебное заведение в онлайн-режиме. Преимущество электронной системы регистрации заключается в том, что первоклассника можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу, если там есть свободное место. Информация о наличии свободных мест в школах доступна на сайте.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ней примут участие руководители и ИТ-директора образовательных учреждений.