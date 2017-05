В Узбекистане запретили 38 популярных компьютерных игр

Власти считают, что компьютерные игры могут быть использованы для пропаганды насилия, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране.

Власти Узбекистана утвердили список компьютерных игр, не рекомендованных к ввозу, воспроизведению и распространению на территории страны. Всего в списке 38 проектов, включая Silent Hill, третью и четвертую части серии The Sims, Mortal Kombat X и Grand Theft Auto: San Andreas. Также в перечне можно обнаружить всю серию кооперативных боевиков Left 4 Dead, включая третью часть, которой не существует, передает «Курсив».

«В соответствии с „Положением о лицензировании видов деятельности по воспроизведению, реализации, прокату аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм“ утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.03.2012 года № 72 и пунктом 3 лицензионного соглашения заключенный Лицензиатами, Лицензиат при осуществлении лицензируемых видов деятельности обеспечивает: обязательное соблюдение законодательства об авторском праве и смежных правах и обязательство лицензиата по недопущению воспроизведения, реализации, проката программ для ЭВМ, которые могут быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране, гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, распространения недостоверной информации об Узбекистане и искажения его исторических, культурных и духовных ценностей», — заявили в Агентстве по интеллектуальной собственности республики Узбекистан.

Власти считают, что компьютерные игры могут быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране. Кроме того, эти игры могут способствовать «распространению недостоверной информации об Узбекистане и искажению его исторических, культурных и духовных ценностей».

Самая возрастная игра в списке датирована 1995 годом — это адвенчурный хит Phantasmagoria, самые молодые — выпущены в 2016 году. Это Doom 4, Dead by Daylight и Hitman. Другой интересный факт — в список как-то затесалась вполне безобидная игра, симулятор жизни The Sims 3 и The Sims 4.