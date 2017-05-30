Парламент Кыргызстана принял в первом чтении четыре законопроекта об ИКТ

Ожидается, что все документы будут приняты во всех трех чтениях до конца нынешней сессии парламента.

25 мая парламент Кыргызстана принял в первом чтении четыре законопроекта, содействующих развитию ИКТ-отрасли в республике. По своей сути эти документы (об электронной цифровой подписи, об информации персонального характера, об электронном управлении, а также о доступе к информации государственных и муниципальных органов) являются своеобразными камнями преткновения, обеспечивающими развитие электронного правительства и цифровой экономики республики, передает Digital Report.

Отмечается, что эти законопроекты были разработаны еще три года назад. И только после того, как члены рабочей группы по проекту «Таза Коом» обратили внимание чиновников на необходимость решения этих вопросов, были завершены все необходимые процедуры для внесения законопроектов. Ожидается, что все документы будут приняты во всех трех чтениях до конца нынешней сессии парламента.