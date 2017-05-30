В планах — производство кабеля для ВОЛС, снижение тарифов, увеличение скорости интернета.

Правительство Узбекистана озвучило меры по развитию ИКТ. До конца 2017 года планируется запустить производство оптического кабеля для развития волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и в 3 раза расширить присоединение к международным каналам передачи данных. Продолжится также работа по снижению стоимости аренды каналов для провайдеров, передает Digital Report.

И.о. министра по развитию информационных и коммуникационных технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов рассказал о состоянии рынка ИКТ и перспективах развития информационного общества в Узбекистане.

Сегодня основная часть волоконно-оптического кабеля импортируется из-за рубежа, что удорожает стоимость прокладки сетей связи. Чтобы изменить ситуацию, до конца 2017 года планируется запустить локальное производство кабеля на базе бывшего завода «Реле-автоматика» в Ташкенте, планируемая мощность производства — 50 тыс. км кабеля в год. Для сравнения, потребность «Узбектелекома» в ВОЛС до 2021 года составляет 277 тыс. км. Эффект от импортозамещения оценивается в $150 млн до 2021 года. До 2021 года планируется установка 1,5 млн оптических портов для ШПД.

Также планируется поэтапное расширение возможности подключения к международной Сети и снижение цен на предоставляемые услуги. Так, в 2012 году скорость присоединения к международным каналам связи в стране составляла 7,8 Гб/с, сейчас — 65,7 Гб/с, до конца 2017 года показатель нарастят до 200 Гб/с — то есть более чем в 3 раза.

Продолжится работа по снижению стоимости аренды каналов для местных интернет-провайдеров.

«Узбекистан — одна из двух стран мира, которая должна пересечь две страны, чтобы выйти к океану. Магистральные оптические линии проходят по дну океанов, соответственно, мы должны провести наземные каналы. Поэтому если мы будем, по мере возможности, присоединяться к телехаусам, то и международный трафик будет стоит дешевле», — добавил чиновник.

Охват населенных пунктов страны (более 12 тыс.) сетями 4G составляет менее 1%. Будут продолжены работы по развитию сетей четвертого поколения.

«Мы пришли к выводу, что надо повысить конкурентную среду в данном секторе. Потому что до этого у всех операторов были неодинаковые полосы частот. Сейчас мы перераспределили LTE-частоты всем поровну», — отметил Шерматов.

Также планируется внедрить решения для аналитики больших данных. Сегодня банки, сотовые компании, крупные торгово-розничные сети, транспортно-логистические компании, системы госпорталов накопили огромные базы информации. Скоро к этому массиву можно будет добавить данные с камер видеонаблюдения. Рассматриваются возможности анализа перечисленных данных, GPS-данных общественного транспорта, транспортных потоков, а также информации из соцсетей.

Вклад предприятий ИКТ-отрасли в бюджет республики составляет 3,6%, или 1,5 трлн сумов (примерно $393 млн). Также приведена информация об источниках финансирования ИТ-проектов в стране. Госбюджет закупает продуктов и услуг на 13% от общего объема ИКТ-отрасли. В целом более половины ИКТ-рынка (51%) составляют затраты на закупку серверного и компьютерного оборудования, расходных материалов. Далее идут расходы на содержание ИТ-подразделений (23%), расходы на интернет-доступ и обслуживание ЛВС (14%), а также расходы на внедрение ИС и ПО (10%). С 2014 года и до настоящего момента выполнен 101 ИТ-проект на 37 предприятиях общей стоимостью 73,5 млрд сум (примерно $192 млн). Из них 77 проектов — внедрение учетных систем, 14 — CRM-систем, 7 — систем безопасности и 3 — решений для онлайн продаж.