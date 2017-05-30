Бакытжан Сагинтаев провел совещание по проекту госпрограммы «Цифровой Казахстан»

Госпрограмма ориентирована на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики РК.

25 мая премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта государственной программы «Цифровой Казахстан». В рамках реализации послания народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства поручил правительству ускорить технологическую модернизацию экономики, в частности принять отдельную программу «Цифровой Казахстан». Госпрограмма ориентирована на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики РК посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы, передает Primeminister.kz.

В ходе совещания обсуждены подходы министерства информации и коммуникаций РК по выстраиванию системной работы по реализации цифрового Шелкового пути, развития креативного общества, перехода на проактивное государство, а также рассмотрены меры цифрового преобразования в отраслях экономики.

В ходе совещания обсуждены вопросы дорожной карты по созданию международного технопарка IT-стартапов на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 в рамках Международного финансового центра Астана (МФЦА). По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам дальнейшего развития специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» в рамках внедрения элементов Индустрии 4.0 в реальном секторе экономики — рассмотрены новые проекты геомашиностроительного кластера и работа представительства «Парка инновационных технологий» в Кремниевой долине.