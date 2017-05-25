Что волнует казахстанцев при покупках в онлайн?

Скорость доставки и проблемы с оплатой — главные проблемы при онлайн-шопинге.

Мы уже писали о предпочтениях казахстанцев в онлайн-покупках. Теперь же Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике Республики Казахстан, проанализировал ответы казахстанцев с точки зрения проблем, которые у них возникают при заказе товаров и услуг в интернете.

В среднем по республике абсолютный лидер — это раздел «Технические неполадки Интернет-ресурса при покупке или оплате». Его отметили 4,3% респондентов. Причем, в Алматы, который является лидером с точки зрения электронной коммерции, подобные проблемы возникали у 10,6% — это более, чем вдвое чаще, чем в среднем по Казахстану.

На втором месте — скорость доставки. В среднем по республике 3,9% респондентов посетовали на подобные проблемы. С тем, что при получении товары были повреждены либо характеризовались низким качеством, столкнулись 1,5% респондентов. Четвертое место — стоимость. Как выяснилось, 1,4% казахстанцев сталкивались со случаями, когда конечная стоимость товара оказалась выше номинальной. Замыкает пятерку проблем, которые чаще всего возникают у респондентов при покупке в онлайн, — это «трудности в обнаружении информации относительно гарантий и других законных прав» — 1,2%.

Не менее интересен раздел о том, почему казахстанцы не покупают в онлайн. В среднем по республике лидируют ответы, что в этом нет необходимости — 79,2% респондентов. На втором месте с большим отрывом и с 17,8% — ответ о том, что респонденты предпочитают делать покупки лично, привыкли изучать реальный товар и/или лояльны к офлайн-магазинам. Лишь 5,7% отметили, что не обладают достаточным опытом для совершения покупок в интернете. При этом самый низкий процент таковых в Астане. В Астане же меньше всего сетуют и на проблемы с доставкой — всего 0,2% (1,2% в среднем по республике).