Электронные услуги в Казахстане будут предоставляться без ЭЦП

Число услуг, получаемых на основании одноразового пароля, будет увеличиваться.

В правительстве рассмотрены вопросы качества электронных услуг населению. В планах на ближайшее время — усилить работу по предоставлению электронных услуг без ЭЦП, сообщает Primeminister.kz.

«Правительство для граждан» объединяет порядка 350 фронт-офисов по всей стране. Более 20 тыс. сотрудников ежегодно оказывают свыше 40 млн услуг по принципу «одного окна», — рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. При этом Госкорпорация регулярно внедряет новые подходы и инструменты, нацеленные на повышение клиентоориентированности.

«С начала года запущены такие сервисы, как sms-уведомление о готовности документа, telegram-бот, доставка готовых документов на дом, получение справок на портале электронного правительства без привязки к ЭЦП, бесплатный WiFi в ЦОНах Астаны и Алматы», — отметил Д. Абаев.

Для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов действует 70 мобильных ЦОНов, совершающих более 13 тыс. выездов в год. Совместно с «Казпочтой» реализуется проект по предоставлению госуслуг в офисах национального почтового оператора, сеть которого охватывает большую часть населенных пунктов РК.

С 1 июля на веб-портале электронного правительства будут доступны 20 госуслуг, которые можно получить без ЭЦП. В дальнейшем число услуг, получаемых на основании одноразового пароля либо логина и пароля, будет увеличено. Также для частных организаций и третьих лиц будет реализован механизм запроса на получение персональных данных от гражданина через веб-портал электронного правительства.