Profit.kz выяснил, что казахстанцы предпочитают покупать онлайн

Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике Республики Казахстан, проанализировал предпочтения казахстанцев с точки зрения покупок в онлайн.

Выяснилось, что казахстанцы очень спортивные и любят стильно одеваться. Товары этой категории покупают 49,5% опрошенных респондентов. На втором месте с большим отрывом телекоммуникационные услуги — 20,8% казахстанцев покупают их посредством онлайн. Замыкает тройку категория «продукты питания» — их в онлайне приобретает 18,2% среди опрошенных. Кроме того, в топ вошли категории «книги, журналы, газеты» (16,5%), «лекарственные препараты» (15,6%) и «фильмы, музыка» (13,8%). В аутсайдерах — финансовые и страховые услуги — лишь 3,6% респондентов отметили, что платят за них посредством онлайн.

Более глубокий анализ в разрезе регионов Казахстана показывает, что алматинцы предпочитают покупать в онлайне продукты питания (в среднем это выше, чем по республике — 60,1% от опрошенных респондентов). Здесь заметен наиболее сильный, трехкратный дисбаланс в сторону Южной столицы. В целом, было бы справедливо сказать, что жители крупнейшего мегаполиса страны по многим позициям существенно опережают средние значения по республике. Впрочем, есть пара моментов, где отставание все-таки заметно — это позиции «одежда, обувь, спортивные товары» (41,9% против 49,5% в среднем по республике) и телекоммуникационные услуги (19,8% против 20,8% в среднем по республике).

А вот в столице ситуация прямо противоположная. Предпочтения жителей Астаны существенно смещены в сторону позиции «одежда, обувь, спортивные товары» — более 71% респондентов отметили, что покупают подобные товары в онлайн. Заметно больше, чем в среднем по республике, и более того, больше чем в Алматы, покупается в онлайн книг, газет и журналов — о подобных предпочтениях высказались более 53% респондентов. Наконец, есть еще два пункта, где Астана оказалась впереди. И если по позиции «фильмы и музыка» отрыв не такой большой (26,8% против 13,8% в среднем по республике), то по позиции «билеты на развлекательные мероприятия» отрыв трехкратный. При этом жители столицы почти не покупают в онлайн компьютерные товары (0,3% против 8,9% в среднем по республике), товары для домашнего пользования (0,5% против 9,2% в среднем по республике). Не любят покупать астанчане и телекоммуникационные услуги в онлайн (1,3% против 20,8% в среднем по республике).

И несколько слов о карагандинцах. Один из крупнейших городов Казахстана оказался в аутсайдерах по ряду позиций. Продукты питания в онлайн приобретают лишь 4,4% (здесь и далее в скобках в среднем по республике — 18,2%), лекарственные препараты — 6,4% (15,6%), фильмы и музыку — 1,7% (13,8%), книги, газеты журналы — 2,8% (16,5%). Отрыв от средних значений заметен по всем группам товаров и услуг, кроме телекоммуникационных услуг (45,6% против 20,8%) и товаров для домашнего пользования (10,8% против 9,2%).