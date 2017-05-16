В Узбекистане перераспределят частоты в диапазонах 900/1800 МГц

Такое решение принято Республиканским советом по радиочастотам для внедрения LTE.

Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана перераспределит в равном объеме радиочастоты в диапазонах 900/1800 МГц между операторами Unitel (Beeline), Coscom (Ucell), национальным оператором «Узмобайл» компании «Узбектелеком» (Uzmobile) и Universal Mobile Systems (UMS). Основная цель — ускорение внедрения технологии LTE, предает Digital Report.

До этого операторы мобильной связи республики обладали неодинаковыми объемами радиочастот, полосы были выделены разной величины и в разных частях диапазона. Как отмечается в сообщении регулятора, «для внедрения LTE же требуются сплошные полосы частот, предпочтительно с шириной от 10 до 20 МГц, для достижения высокой скорости передачи информации. Перераспределение частот, которое инициировал Республиканский совет, предоставит операторам равные конкурентные условия по доступу к радиочастотному спектру и создаст условия по эффективному использованию радиочастот для ускорения внедрения технологии LTE, а также повышения качества услуг сотовой связи».

В течение полугода операторы должны переоборудовать сети, чтобы пользователи не ощущали технических проблем.