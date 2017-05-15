Электронный паспорт здоровья внедрят в Казахстане до конца 2018 года

Он позволит хранить все важнейшие данные о здоровье на протяжении всей жизни человека.

Министерством здравоохранения РК принимаются меры по информатизации здравоохранения в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования. Об этом на пресс-конференции о промежуточных итогах реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за 4 месяца 2017 года рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Primeminister.kz.

В частности, Министерством здравоохранения РК проводится работа по разработке электронного паспорта здоровья, который позволит хранить все важнейшие данные о здоровье на протяжении всей жизни человека, с обеспечением возможности доступа к ним из любой точки, независимо от места проживания и лечения.

«С 2018 года запланировано поэтапное внедрение электронного паспорта здоровья на территории Республики Казахстан. В настоящее время на базе городской поликлиники № 9 Астаны совместно с практикующими врачами проводится пилот по использованию электронного паспорта здоровья», — сказал министр.

Отвечая на вопросы журналистов, глава ведомства уточнил, что «все бумажные вопросы будут отменены с 1 января 2019 года». Елжан Биртанов также отметил, что на сегодняшний день в среднем по РК в 38% организаций здравоохранения внедрены локальные медицинские информационные системы.

«Для обеспечения организаций здравоохранения компьютерной техникой и внедрения локальных медицинских информационных систем совместно с акиматами областей и городов Астана и Алматы принимаются меры по созданию соответствующей ИТ-инфраструктуры. Министерством заключены меморандумы с акимами регионов по обеспечению организаций здравоохранения необходимой компьютерной техникой на 50% в 2017 году и 100% в 2018 году. Так, в текущем году за счет средств местного бюджета планируется закуп более 16 тысяч единиц компьютерной техники», — добавил спикер.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. В ней примут участие владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений.